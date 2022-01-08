Главное о коронавирусе на 8 января: новая версия о происхождении «омикрона» и постковидный синдром
Жители Казани продолжили прививаться в новогодние праздники
- В новогодние праздники в столице Татарстана увеличилось количество обращений за медицинской помощью. Так, за сутки поступает около 1,6 тысячи вызовов. В этот период продолжают работать дежурные терапевты и врачи узкого профиля. Жители Казани обращаются в том числе и за вакцинацией против коронавируса.
Российские ученые допустили появление коронавируса-супермутанта
- Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев допустили появление коронавируса-супермутанта. По словам ученых, то, что «омикрон» вызывает менее тяжелую форму заболевания, не должно стать поводом для самоуспокоения. Специалисты добавили, что на данном этапе пандемии мутационный потенциал вируса не исчерпан, и его попадание в среду животных может обернуться для человечества более серьезными последствиями.
- Также Токарев и Зверев заявили, что новый штамм COVID-19 «омикрон» мог появиться после попадания в организм человека с иммунодефицитом, а не от мышей. Токарев отметил, что в Южной Африке, где изначально был выявлен «омикрон», большая часть населения не привита, а также наблюдается проблема распространения ВИЧ. Таким образом, изложенная версия наиболее вероятна.
- Ушел из жизни бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил России, генерал Анатолий Квашнин. Он скончался от COVID-19 в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. Квашнин возглавлял Генштаб ВС России с 1997 по 2004 годы.
- Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса характерные для инфекции симптомы — изменения вкусов и запахов — наблюдаются редко.
- ПЦР-тест после использования назальной вакцины от COVID-19 может проявить положительный результат, но это маловероятно, так как инфекция на слизистой уничтожается крайне быстро. Как рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, нужно постараться, чтобы уловить этот короткий промежуток времени. При этом коронавирус должен находиться в сильно концентрированном состоянии.
- Врач-вирусолог Владислав Жемчугов исключил вероятность подъема заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников в России. Эксперт считает, что пандемия COVID-19 закончится уже в этом году. По словам Жемчугова, сейчас болеют те, кто не привился от инфекции или перенес ее давно.
- В Петербурге в рождественскую ночь закрыли две кальянные и один бар. Причиной стало нарушение антиковидных мер. Как рассказали в городской администрации, заведения принимали посетителей после полуночи, причем у гостей не было QR-кодов. Владельцам заведений, которые работали с нарушением ограничительных мер, грозят штрафы в размере до 300 тысяч рублей.
Немецкие ученые заявили, что бессимптомная форма COVID-19 не проходит бесследно
В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 303 196 005 человек, 5 479 879 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (59 388 529). На второй строчке — Индия (35 368 372), на третьей — Бразилия (22 328 252), на четвертой — Великобритания (14 280 941), на пятой — Россия (10 437 471, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (836 603). За ними следуют Бразилия (619 654), Индия (483 463), Россия (308 258) и Мексика (300 101).
- Швейцарская неправительственная организация Press Emblem Campaign (PEC) заявила, что с начала пандемии от коронавируса скончались по меньшей мере 1 940 журналистов. По данным PEC, инфекция унесла жизни в том числе 42 российских работников прессы. Большую часть летальных исходов из-за COVID-19 среди журналистов зафиксировали в Бразилии — 295, наименьшую — в Иране (34).
- Британский ученый Клэр Стивс рекомендовала внести в официальный список симптомов заражения омикрон-штаммом COVID-19 боль в горле, насморк и головную боль. Как отметила эксперт, классические признаки коронавируса у зараженных теперь гораздо менее распространены. Так, около 75% симптомов ассоциируются с нетяжелой простудой.
- Группа исследователей из Германии заявила, что бессимптомное протекание коронавируса не проходит бесследно. К поражению различных органов может привести и легкая форма заболевания. Например, объем легких может стать меньше, также могут возникнуть проблемы с сердцем и др. По словам ученых, об этом особенно важно знать в период распространения омикрон-штамма, который может протекать в бессимптомной или легкой форме.
- Финские ученые пришли к выводу, что постковидный синдром может проявляться примерно у каждого второго переболевшего взрослого и у одного из пятидесяти детей. Чаще он наблюдается у тех, кому из-за инфекции потребовалась госпитализация. В то же время, постковидный синдром может проявляться даже у переболевших в легкой форме людей.
- В США на фоне распространения омикрон-штамма COVID-19 зафиксировано резкое увеличение количества госпитализаций среди детей младше пяти лет. Для этой группы населения пока что не одобрена вакцинация. Врачи утверждают, что даже при заражении «омикроном» дети, в том числе маленькие, гораздо реже тяжело переносят инфекцию по сравнению со взрослыми.
- Ученые из ЮАР спрогнозировали конец пандемии коронавируса из-за нового штамма «омикрон», который распространяется очень быстро, но в то же время вызывает более легкую форму заболевания. Если подобная модель сохранится и будет наблюдаться во всем мире, то человечество, вероятно, зафиксирует полное разделение показателей заболеваемости и смертности.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что премьер-министры всех регионов ФРГ поддержали введение в стране всеобщей обязательной вакцинации от COVID-19. Он добавил, что в дальнейшем данный вопрос обсудит Бундестаг. Шольц отметил недостаточный уровень охвата иммунизации населения Германии.
- В Белоруссии в перечень прививок включили вакцинацию подростков против коронавируса. Речь идет о группе населения в возрасте от 12 до 17 лет. Ее начали прививать в конце декабря китайским препаратом Verо Cell. В Минздраве республики отметили, что для проведения процедуры нужно письменное согласие родителей.
- В Болгарии отменили международный фестиваль маскарадных игр «Сурва» из-за подъема заболеваемости коронавирсом. Мероприятие должно было состояться в городе Перник недалеко от Софии в этом месяце, однако его отменяют уже третий год подряд. Как заявил заместитель мэра Стефан Крыстев, город по распространению COVID-19 находится в темно-красной зоне.
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