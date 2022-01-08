В Казани в новогодние выходные увеличилось количество обращений за медицинской помощью — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в праздничные выходные продолжают работу поликлиники и травмпункты. На местной станции скорой помощи рассказали, что обращений в новогодние праздники стало больше. В сутки поступает порядка 1,6 тысячи вызовов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Увеличилось количество, конечно, «уличных» всяких обращений: обморожений там, допустим, или гололедов. Также с употреблением алкоголя праздничным, — рассказала старший врач оперативного отделения станции скорой медицинской помощи Казани Светлана Евлампьева. Основные пострадавшие в праздничные дни в Казани — мужчины среднего и пожилого возраста.

Несмотря на праздники в поликлиниках Казани продолжают вести прием дежурные терапевты и врачи узкого профиля. Жители города обращаются к ним как с хроническими болезнями, с симптомами заболеваний, например, гриппа и ОРВИ, так и за вакцинацией против коронавируса.



— Пока не так много, но есть человек 10—15, наверное, в день. Может, и больше, до 30, — рассказала заведующая терапевтическим отделением поликлиники №1 горбольницы №7 Айсылу Хабибуллина.

На этой неделе заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что в январские каникулы в республике наблюдается снижение обращений за медицинской помощью как по коронавирусу, так и по ОРВИ. Наплыв пациентов ожидают после завершения выходных дней. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина