PEC: в мире от коронавируса умерли почти 2 тысячи журналистов — 42 в России

Фото: Максим Платонов (архив)

Швейцарская неправительственная организация Press Emblem Campaign (PEC) рассказала, сколько журналистов умерли от коронавируса с начала пандемии. По ее подсчетам, как минимум 1940. Подлинное число, отмечают в организации, гораздо больше.

В России, по данным PEC, с марта 2020 года COVID-19 стал причиной смерти 42 журналистов. Наибольшее количество летальных исходов из-за коронавируса среди работников СМИ зарегистрировали в Бразилии — 295, наименьшее — в Иране (34).

В Индии COVID-19 унес жизни 279 журналистов, в Перу — 199, в Мексике — 122. В Колумбии от коронавируса умерли 79 представителей СМИ, в Бангладеше — 68, в США — 67, в Италии — 61, в Венесуэле — 59, на Эквадоре — 51.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подсчеты производились на основании информации, поступившей от СМИ, национальных ассоциаций прессы и от региональных представителей организации. В PEC обратили внимание, что журналисты подвергаются риску заражения коронавирусом, так как должны получать информацию с места событий.

По последним данным, в России от коронавируса умерли 314 604 человека. Самые актуальные новости о пандемии на утро 7 января читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина