Врачи назвали самые частые симптомы штамма «омикрон»

Фото: Максим Платонов

Медики назвали самые распространенные симптомы штамма «омикрон». В 75 процентах случаев они схожи с типичными для простуды признаками, поэтому их нужно срочно добавить в официальный список. С этим предложением выступила одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов коронавирусной инфекции ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс, сообщил Daily Express.

По словам врача, хотя болеют новым штаммом в основном в легкой форме, его высокая контагиозность может привести к перегрузке системы здравоохранения. Чтобы сдержать распространение «омикрона», нужно учитывать еще три симптома, которые часто встречаются и при простуде.

«Мы хотели бы, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, были добавлены в список как можно скорее», — заявила врач.

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