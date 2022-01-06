Главное о коронавирусе на 6 января: максимум заразившихся в мире за сутки, перенос «Грэмми»

Татарстанцы не обращаются за медицинской помощью в связи с праздниками



В Татарстане за минувшие сутки выявили 91 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 43 261 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 36 697 человек, в том числе 56 за минувшие сутки. За прошедшие сутки умерли шесть человек, общее число погибших от инфекции выросло до 1 471.

В Татарстане провакцинирован от коронавируса 2 293 281 человек. Пока в республике привито менее 80% населения.



Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что некоторые татарстанцы не обращаются за медицинской помощью в связи с праздниками. Поэтому она не исключила, что обращаемость в медучреждения вырастет после новогодних каникул.

Случаев штамма «омикрон» в Татарстане по-прежнему нет, хотя данный штамм циркулирует по России, сообщила Авдонина.

Фото: Максим Платонов

С 31 декабря по 5 января проверено 127 объектов, в 21 были выявлены нарушения антиковидных мер, сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану. Среди частых нарушений — отсутствие разметки, несоблюдения режима дезинфекции и неправильное использование масок.

Главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов сообщил, что система здравоохранения в прошедшие праздничные дни работала практически в полном объеме, помощь больным коронавирусом оказывалась в круглосуточном режиме. Запас лекарств есть, отметил он.



Влияние «омикрона» на иммунитет

За последние сутки в России выявили 15 316 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 949 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 601 300 человек, а выздоровевших — до 9 623 677 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 802 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 313 817 человек.



За последние сутки в России проведено более 318 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 028 964 человека.

Согласно результатам опроса, выявления тяжелой болезни, в том числе коронавируса у себя или у близких, боятся 15% респондентов. Безденежья и бедности боятся 29% респондентов, потери работы и невозможности вновь найти хорошее место — 28%. Каждого пятого участника опроса ничего не пугает.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах России. Максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе среди лиц старше 65 лет.

Фото: Максим Платонов

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что при «омикроне» в большей степени страдает иммунная система, так как часть клеток утрачивает свою эффективность. «Омикрон» не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона, объяснил врач.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности, разрешив посещать рестораны и кафе без предъявления ковид-сертификатов до 1 февраля.

Психолог, специализирующийся на панических атаках и тревожно-фобических расстройствах, Олег Сурков посоветовал ряд упражнений, которые могут помочь человеку справиться с таким постковидным синдромом. Если тревога навязана мыслями, то их нужно начать петь, таким образом человек выведет их наружу, посмотрит на них со стороны, и они уже не покажутся ему такими страшными. Можно прямо записывать эти тревожные мысли или историю до тех пор, пока она не утратит свою силу. Можно попытаться просканировать свое тело и определить, где в нашем теле концентрируется тревога, представить ее себе в виде некоторого спонтанного образа и визуализировать, как бы отодвинуть от себя на некоторое расстояние и наблюдать за образом. Часто образ начинает меняться. Если у человека начались панические атаки, психолог посоветовал обратиться к специалисту, так как с ними тяжело справиться самостоятельно.

Эксперты объяснили, что внесение в календарь прививок вакцинации от COVID-19 закрепит на законодательном уровне тот факт, что она проводится бесплатно. До этого бесплатная вакцинация от ковида не регулировалась законодательно и была временным решением. Теперь ответственность за финансирование вакцинации становится закрепленной на законодательном уровне, четко определяются источники финансирования.

Фото: Ринат Назметдинов

Врач-терапевт Константин Хоманов предупредил россиян о том, что у человека, который выздоровел после перенесенного заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, риск заразиться ей повторно повышается более чем в два раза, по сравнению с тем, кто переболел дельта-штаммом. Вариант коронавируса «омикрон» имеет ряд мутаций в спайк-белке, которые отвечают за взаимодействие с клетками тела человека и облегчают проникновение вируса. «Омикрон» обладает высокой скоростью распространения, сниженной восприимчивостью к доступным терапевтическим препаратам (моноклональных антител), может уменьшить эффективность иммунного ответа организма в результате предыдущей болезни либо вакцинации.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что продлевать новогодние праздники в условиях пандемии коронавируса не стоит, существует риск того, что граждане воспользуются продолжительными выходными и поедут отдыхать в другие страны, что негативно скажется на эпидемиологической обстановке: «Предыдущий локдаун показал, что особо эти выходные дни (на улучшение эпидемиологической ситуации, — прим. ред.) не влияют».

Самый высокий суточный показатель заражений в мире

В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 297 864 053 человека, 5 465 502 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (57 761 881). На второй строчке — Индия (35 109 286), на третьей — Бразилия (22 328 252), на четвертой — Великобритания (13 918 510), на пятой — Россия (10 405 684, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (832 148). За ними следуют Бразилия (619 654), Индия (482 876), Мексика (299 842), Россия (306 710).

Власти Австралии аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича. В эту страну он приехал для участия в Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. Теперь спортсмена вышлют из страны. Джокович не смог пройти паспортный контроль по прибытии в Австралию из-за ошибки при подаче документов на визу. Спортсмен не привит от коронавируса, и у него была виза, которую нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. Въезд с визой требует наличия двух прививок или медицинского отвода. Въезжающие должны обосновать, почему они не могут проходить вакцинацию. Он не смог предоставить такого обоснования.

Фото: wikipedia.org

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки. Это самый высокий суточный показатель в статистике ВОЗ за все время пандемии. Кроме того, впервые число заразившихся в течение 24 часов превысило 2 млн.

Врачи национальной службы здравоохранения Великобритании считают, что невыполнение точных указаний при экспресс-тестировании на коронавирус может привести к ложному результату. Медики посоветовали тщательно продезинфицировать руки перед взятием анализа. После взятия мазка не следует долго держать его в пробирке. Лучше перемещать мазок круговыми движениями по колбе. Специалисты подчеркнули, что у экспресс-тестов существует определенное временное окно, когда результат точный. Результат может оказаться ложным до истечения или по прошествии установленного производителем определенного срока.

Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» отложена на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Академия звукозаписи не объявила новую дату своего 64-го шоу, но обещала назвать ее в ближайшее время. Изначально церемония была запланирована на 31 января в Лос-Анджелесе. Ее отложили по причине стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса.

Отмененный этап Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Рус из-за эпидемиологический ситуации не будет перенесен в другое место и на другие даты. Соревнования должны были пройти с 14 по 16 января. Организаторы изучают возможность добавить к следующему этапу Кубка мира в словенской Планице дополнительный день. Этап КМ в Планице пройдет 22 и 23 января и станет последним перед Олимпийскими играми-2022 в Пекине.

Фото: fis-ski.com

Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусной инфекцией. В связи со случаями заболевания в канцелярии президента и в его окружении президент Анджей Дуда сдал тест на COVID-19, который дал положительный результат. Дуда чувствует себя хорошо и переносит заболевание в легкой форме. Дуда был ранее вакцинирован от COVID-19 тремя дозами вакцины.

В Соединенных Штатах по состоянию на минувшую среду полностью вакцинировано от коронавируса 206,8 млн человек, а 245,3 млн получили по меньшей мере одну из двух доз. В США одобрены к применению и используются для иммунизации населения двухдозовые вакцины Moderna и Pfizer и однодозовая Johnson&Johnson. Как заявил накануне президент США Джо Байден, несмотря на то что в стране достаточно запасов вакцин от COVID-19 и бустерных прививок для абсолютно всех жителей страны, 35 млн человек в США все еще не привиты.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым ограничивать «доступ к участию в общественной жизни» для непривитых людей. По словам французского лидера, он не желает злить народ Франции, но невакцинированных он действительно хочет разозлить и намерен делать это до конца, максимально ограничивая им доступ к участию в общественной жизни.

Маргарита Головатенко