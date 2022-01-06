Главное о коронавирусе на 6 января: максимум заразившихся в мире за сутки, перенос «Грэмми»
Татарстанцы не обращаются за медицинской помощью в связи с праздниками
В Татарстане за минувшие сутки выявили 91 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 43 261 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 36 697 человек, в том числе 56 за минувшие сутки. За прошедшие сутки умерли шесть человек, общее число погибших от инфекции выросло до 1 471.
- В Татарстане провакцинирован от коронавируса 2 293 281 человек. Пока в республике привито менее 80% населения.
- Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что некоторые татарстанцы не обращаются за медицинской помощью в связи с праздниками. Поэтому она не исключила, что обращаемость в медучреждения вырастет после новогодних каникул.
- Случаев штамма «омикрон» в Татарстане по-прежнему нет, хотя данный штамм циркулирует по России, сообщила Авдонина.
- С 31 декабря по 5 января проверено 127 объектов, в 21 были выявлены нарушения антиковидных мер, сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану. Среди частых нарушений — отсутствие разметки, несоблюдения режима дезинфекции и неправильное использование масок.
- Главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов сообщил, что система здравоохранения в прошедшие праздничные дни работала практически в полном объеме, помощь больным коронавирусом оказывалась в круглосуточном режиме. Запас лекарств есть, отметил он.
Влияние «омикрона» на иммунитет
За последние сутки в России выявили 15 316 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 949 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 601 300 человек, а выздоровевших — до 9 623 677 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 802 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 313 817 человек.
За последние сутки в России проведено более 318 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 028 964 человека.
- Согласно результатам опроса, выявления тяжелой болезни, в том числе коронавируса у себя или у близких, боятся 15% респондентов. Безденежья и бедности боятся 29% респондентов, потери работы и невозможности вновь найти хорошее место — 28%. Каждого пятого участника опроса ничего не пугает.
- Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах России. Максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе среди лиц старше 65 лет.
- Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что при «омикроне» в большей степени страдает иммунная система, так как часть клеток утрачивает свою эффективность. «Омикрон» не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона, объяснил врач.
- Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности, разрешив посещать рестораны и кафе без предъявления ковид-сертификатов до 1 февраля.
- Психолог, специализирующийся на панических атаках и тревожно-фобических расстройствах, Олег Сурков посоветовал ряд упражнений, которые могут помочь человеку справиться с таким постковидным синдромом. Если тревога навязана мыслями, то их нужно начать петь, таким образом человек выведет их наружу, посмотрит на них со стороны, и они уже не покажутся ему такими страшными. Можно прямо записывать эти тревожные мысли или историю до тех пор, пока она не утратит свою силу. Можно попытаться просканировать свое тело и определить, где в нашем теле концентрируется тревога, представить ее себе в виде некоторого спонтанного образа и визуализировать, как бы отодвинуть от себя на некоторое расстояние и наблюдать за образом. Часто образ начинает меняться. Если у человека начались панические атаки, психолог посоветовал обратиться к специалисту, так как с ними тяжело справиться самостоятельно.
- Эксперты объяснили, что внесение в календарь прививок вакцинации от COVID-19 закрепит на законодательном уровне тот факт, что она проводится бесплатно. До этого бесплатная вакцинация от ковида не регулировалась законодательно и была временным решением. Теперь ответственность за финансирование вакцинации становится закрепленной на законодательном уровне, четко определяются источники финансирования.
- Врач-терапевт Константин Хоманов предупредил россиян о том, что у человека, который выздоровел после перенесенного заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, риск заразиться ей повторно повышается более чем в два раза, по сравнению с тем, кто переболел дельта-штаммом. Вариант коронавируса «омикрон» имеет ряд мутаций в спайк-белке, которые отвечают за взаимодействие с клетками тела человека и облегчают проникновение вируса. «Омикрон» обладает высокой скоростью распространения, сниженной восприимчивостью к доступным терапевтическим препаратам (моноклональных антител), может уменьшить эффективность иммунного ответа организма в результате предыдущей болезни либо вакцинации.
- Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что продлевать новогодние праздники в условиях пандемии коронавируса не стоит, существует риск того, что граждане воспользуются продолжительными выходными и поедут отдыхать в другие страны, что негативно скажется на эпидемиологической обстановке: «Предыдущий локдаун показал, что особо эти выходные дни (на улучшение эпидемиологической ситуации, — прим. ред.) не влияют».
Самый высокий суточный показатель заражений в мире
В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 297 864 053 человека, 5 465 502 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (57 761 881). На второй строчке — Индия (35 109 286), на третьей — Бразилия (22 328 252), на четвертой — Великобритания (13 918 510), на пятой — Россия (10 405 684, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (832 148). За ними следуют Бразилия (619 654), Индия (482 876), Мексика (299 842), Россия (306 710).
- Власти Австралии аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича. В эту страну он приехал для участия в Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. Теперь спортсмена вышлют из страны. Джокович не смог пройти паспортный контроль по прибытии в Австралию из-за ошибки при подаче документов на визу. Спортсмен не привит от коронавируса, и у него была виза, которую нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. Въезд с визой требует наличия двух прививок или медицинского отвода. Въезжающие должны обосновать, почему они не могут проходить вакцинацию. Он не смог предоставить такого обоснования.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки. Это самый высокий суточный показатель в статистике ВОЗ за все время пандемии. Кроме того, впервые число заразившихся в течение 24 часов превысило 2 млн.
- Врачи национальной службы здравоохранения Великобритании считают, что невыполнение точных указаний при экспресс-тестировании на коронавирус может привести к ложному результату. Медики посоветовали тщательно продезинфицировать руки перед взятием анализа. После взятия мазка не следует долго держать его в пробирке. Лучше перемещать мазок круговыми движениями по колбе. Специалисты подчеркнули, что у экспресс-тестов существует определенное временное окно, когда результат точный. Результат может оказаться ложным до истечения или по прошествии установленного производителем определенного срока.
- Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» отложена на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Академия звукозаписи не объявила новую дату своего 64-го шоу, но обещала назвать ее в ближайшее время. Изначально церемония была запланирована на 31 января в Лос-Анджелесе. Ее отложили по причине стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса.
- Отмененный этап Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Рус из-за эпидемиологический ситуации не будет перенесен в другое место и на другие даты. Соревнования должны были пройти с 14 по 16 января. Организаторы изучают возможность добавить к следующему этапу Кубка мира в словенской Планице дополнительный день. Этап КМ в Планице пройдет 22 и 23 января и станет последним перед Олимпийскими играми-2022 в Пекине.
- Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусной инфекцией. В связи со случаями заболевания в канцелярии президента и в его окружении президент Анджей Дуда сдал тест на COVID-19, который дал положительный результат. Дуда чувствует себя хорошо и переносит заболевание в легкой форме. Дуда был ранее вакцинирован от COVID-19 тремя дозами вакцины.
- В Соединенных Штатах по состоянию на минувшую среду полностью вакцинировано от коронавируса 206,8 млн человек, а 245,3 млн получили по меньшей мере одну из двух доз. В США одобрены к применению и используются для иммунизации населения двухдозовые вакцины Moderna и Pfizer и однодозовая Johnson&Johnson. Как заявил накануне президент США Джо Байден, несмотря на то что в стране достаточно запасов вакцин от COVID-19 и бустерных прививок для абсолютно всех жителей страны, 35 млн человек в США все еще не привиты.
- Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым ограничивать «доступ к участию в общественной жизни» для непривитых людей. По словам французского лидера, он не желает злить народ Франции, но невакцинированных он действительно хочет разозлить и намерен делать это до конца, максимально ограничивая им доступ к участию в общественной жизни.
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