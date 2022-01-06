В Татарстане за сутки выявили 91 новый случай коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки выявили 91 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 43 261 случай COVID-19, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Под наблюдением остаются 7 299 человек — это контактные лица, которые взаимодействовали с зараженными.
Еще с сентября 2021 года выявлено 580 случаев гриппа, из них 139 за прошедшую неделю.
Как сообщил главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов, за прошедшие сутки умерли шесть человек.
Всего провакцинировано 2 293 281 человек.ОбществоМедицина Татарстан
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