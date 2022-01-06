В Татарстане за сутки выявили 91 новый случай коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 91 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 43 261 случай COVID-19, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Под наблюдением остаются 7 299 человек — это контактные лица, которые взаимодействовали с зараженными.

Еще с сентября 2021 года выявлено 580 случаев гриппа, из них 139 за прошедшую неделю.

Как сообщил главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов, за прошедшие сутки умерли шесть человек.

Всего провакцинировано 2 293 281 человек.