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Российская лыжница Непряева победила в спринте на «Тур де Ски»

18:00, 01.01.2022
Российская лыжница Непряева победила в спринте на «Тур де Ски»
Фото: ru.wikipedia.org

Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в в спринте классическим стилем на четвертой гонке «Тур де Ски» в немецком городе Оберстдорфе. Об этом сообщают «РИА Новости».

Она преодолела дистанцию 1,2 километра в финале за две минуты 36,41 секунды. Второе место получила Йоханна Хагстрем из Швеции, третье — финка Юханна Матинтало.

Также еще одна россиянка Татьяна Сорина оказалась на шестом месте.

В начале декабря 2021 года женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в женской эстафете на этапе Кубка мира впервые с 2004 года.

Дарья Акимова
Спорт

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