Врач из Казани ответил на вопрос о влиянии прививки от коронавируса на способность к зачатию

Фото: Максим Платонов

Прививка от коронавируса не ухудшает репродуктивное здоровье человека, к таким выводам пока пришли авторы всех научных работ, опубликованных к сегодняшнему дню по этому вопросу. Об этом рассказал в интервью «Реальному времени» врач-репродуктолог Наиль Нуриев.

— Прививка от коронавируса не ухудшает репродуктивное здоровье ни под каким видом. Все опубликованные на сегодня исследования на эту тему говорят, что корреляции между репродуктивными проблемами и прививкой не зарегистрировано. Вакцина совершенно безобидна для репродукции человека, и никакие масоны ничего в нее не встроили.





Врач даже отмечает обратный эффект: у мужчин, которые прошли вакцинацию, в итоге увеличилась концентрация сперматозоидов. Правда, он связывает это не с действием, собственно, самой вакцины, а с периодом полового воздержания после прививки в случае, если после нее человек плохо себя чувствовал несколько дней.

А вот перенесенный коронавирус, по словам Наиля Нуриева, достаточно сильно ударяет по репродуктивному здоровью — и мужскому, и женскому.

Напомним, в июле на эту тему высказывался замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков, а в марте о том, что вакцина от коронавируса не влияет на зачатие ребенка, говорила и главный специалист по медицинской генетике Минздрава РТ Зульфия Вафина. И она тоже обращала внимание на то, что на репродуктивное здоровье влияет сам COVID-19, а не прививка от него.

Людмила Губаева