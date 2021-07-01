Жаворонков ответил на вопрос о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную систему человека

Фото: Максим Платонов (архив)

Данных о влиянии вакцин от коронавируса на репродуктивную систему человека на сегодняшний день нет, заявил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков в прямом эфире в instagram-аккаунте столичной мэрии.

Точный анализ можно будет получить только через 10 лет, добавил он. Жаворонков выразил недоумение, почему, если для вакцин против гриппа такие выборки не проводят, то на каких основаниях нужен такой анализ для препаратов от COVID-19. «Почему должны быть такие последствия — логика непонятна», — сказал он.

В марте о том, что вакцина от коронавируса не влияет на зачатие ребенка заверила и главный специалист по медицинской генетике Минздрава РТ Зульфия Вафина. По ее словам, на репродуктивное здоровье влияет сам COVID-19, а не прививка от него.



Татьяна Демина