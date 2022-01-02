Назальная вакцина от коронавируса поступит в оборот в России через 3—4 месяца

Назальная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот и будет доступна россиянам через 3—4 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Ученый считает, что этот вариант вакцины будет эффективен против штамма коронавируса «омикрон». Об этом говорят лабораторные опыты. Если «Спутник V» в обычной инъекционной форме защищает от «омикрона», то сделает это и в назальном виде.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о том, что назальная вакцина против коронавируса будет доступна в первом квартале 2022 года.

Ее клинические исследования Центр имени Гамалеи начал в конце ноября 2021 года.

Дарья Акимова