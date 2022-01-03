Экономист назвал условие, при котором доллар не подорожает к рублю в 2022 году

Фото: Максим Платонов

На 2022 год ожидается тот же курс рубля, который сложился в течение 2021. За год динамика национальной валюты существенно не изменилась, и на ближайшие 12 месяцев ожидаются те же цифры — 74—75 рублей за доллар США.

Об этом в беседе с «Реальным временем» говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ГК «ФИНАМ». Он уверяет, что удержать курс на прежнем уровне помогает деятельность регулятора, который отрегулировал финансовую систему так, что рубль теперь не завязан на цене нефти и на волнообразных притоках и оттоках выручки от экспортеров. Экономика стала более прогнозируемой.

— Поэтому критических шоков ждать не стоит, — говорит эксперт. Разве только внезапные геополитические события смогут повлиять на положение дел. Но в целом ожидается сохранение курса рубля на текущем уровне.

Напомним, по результатам недавнего опроса ВЦИОМ выяснилось: треть россиян (34%) считает, что 2022 год будет лучше уходящего 2021-го. 39% выразили мнение, что год будет не лучше и не хуже, 21% опрошенных скорее ожидают ухудшения ситуации.

Людмила Губаева