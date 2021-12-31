Треть россиян считают, что 2022 год будет лучше уходящего

Фото: Максим Платонов

Треть россиян (34%) считает, что 2022 год будет лучше уходящего 2021-го. 39% выразили мнение, что год будет не лучше и не хуже, 21% опрошенных скорее ожидают ухудшения ситуации, таковы данные опроса ВЦИОМ.

22% опрошенных ожидают, что в 2022 году ситуация с коронавирусом станет лучше. 11% ожидают повышения уровня жизни, 9% надеются на снижение цен и контроль за уровнем инфляции. Еще по 8% россиян ждут улучшений в экономике и повышения пенсий.

7% ожидают улучшений во внешней политике, 5% ожидают позитивных изменений с вакциной от коронавируса и отменой ограничений. 4% россиян высказались, что ожидают мира на Земле. Никаких позитивных изменений не ждут 19% опрошенных.

Среди названных событий, которые могут произойти в 2022-ом по мнению россиян — инфляция (21%), новая волна коронавируса и новые штаммы — 9%, падение уровня жизни — 8%, военные действия и конфликты — 7%.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Первыми поздравление увидели жители Чукотки и Камчатки. В поздравлении президент отметил, что страна столкнулась с вызовами, но вместе с тем научилась бороться с ними.

Маргарита Головатенко