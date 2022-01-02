С 1 января сокращенные на работе россияне предпенсионного возраста смогут выйти на пенсию пораньше

С 1 января 2022 года россиянам предпенсионного возраста, уволенным из-за сокращения, разрешено досрочно выходить на пенсию. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Согласно ему, граждане России, оказавшиеся в такой ситуации, имеют право выйти на пенсию на два года раньше. Но при этом обязательным условием является сокращение штата, ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. Для мужчин — это 25 лет, для женщин — 20 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что с 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,9% и они вырастут в среднем до 18 521 рубля.

Дарья Акимова