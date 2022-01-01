Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут до 18 521 рубля

С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,9% и вырастут в среднем до 18 521 рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения коснутся 30,78 млн человек. С 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это делалось раньше.

В 2022 году расходы Пенсионного фонда России на выплаты страховых пенсий составят 8,1 трлн рублей. По прогнозу ПФР, общее число получателей такой пенсии снизится до 30,8 млн в 2024 году. В 2019 году их было 40,9 млн человек.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что в Татарстане с января 2022 года все республиканские выплаты социального характера проиндексируют на 4%. Это затронет около 600 тысяч человек.

Дарья Акимова