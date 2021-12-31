Главное о коронавирусе на 31 декабря: закрытие ковидного госпиталя РКБ, постковидный рак и новая волна

Фото: Максим Платонов

В Татарстане выросла доля тяжелых форм COVID-19 в 2021 году

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 85 новых случаев COVID-19. Всего на 31 декабря в республике зарегистрировано 42 702 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 36 461 человек, в том числе 197 — за минувшие сутки. Умер за весь период 1 437 человек, за последние сутки — шесть.

В Татарстане доля бессимптомных форм среди заразившихся коронавирусом в 2021 году снизилась почти в четыре раза. Доля тяжелых форм выросла на 22%, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в Татарстане коечный фонд для пациентов с COVID-19 сократился втрое с начала ноября: с 7,5 до 2,5 тысячи. Например, в Казани закрывается ковидный госпиталь РКБ, теперь больных с коронавирусом будут распределять по двум основным хабам — в горбольницу №7 и в РКИБ.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в ноябре 2021 года от COVID-19 умерли 308 человек. COVID-19 считается основной причиной смерти, но необходимы дополнительные анализы еще у 1 562 татарстанцев. Еще 114 умерших COVID-19 был сопутствующим заболеванием, обострившим другие болезни, приводит данные Росстат.

Татарстан готовится к омикрон-штамму, который, возможно, вызовет новую крупную волну коронавируса. Лекарствами запасаются как в стационарах, так и в амбулаториях. Персонал больниц и поликлиник частично распустили по отпускам, чтобы медики успели отдохнуть и восстановиться перед новым потенциальным «горячим» периодом. Власти Татарстана надеются на то, что омикрон-штамм будет хоть и более заразным, но менее агрессивным. Так что основной удар придется на поликлиники, а не на госпитали.



Бокал шампанского не опасен после вакцинации от COVID-19

За последние сутки в России выявили 20 638 новых случаев коронавируса, выздоровели 40 692 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 499 982 человека, а выздоровевших — до 9 463 919 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 912 жителей РФ. За весь период в России от коронавируса умерли 308 860 человек.



За последние сутки проведено 440 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 266 891 человек.

Один или два бокала шампанского не повлияют на выработку антител после вакцинации от COVID-19, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Но злоупотреблять алкоголем не стоит, потому что он ослабляет иммунитет и повышает подверженность заражению коронавирусом.

В 16 российских регионах растет количество госпитализаций тяжелых больных с COVID-19, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Судя по опыту других стран, штамм «омикрон» создает большую нагрузку на стационарные отделения. Больные меньше времени проводят в больницах, но за счет быстрого течения инфекции и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему возрастает.



Фото: Максим Платонов

Оперштаб РФ по противодействию распространения COVID-19 поручил главам регионов обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а также принять дополнительные меры против распространения COVID-19 и для повышения уровня вакцинации. Также руководителям необходимо обеспечить формирование резерва коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом.



В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 61,8%. По последним данным, прививку от COVID-19 сделали 78 694 436 россиян. Из них 74 539 609 завершили курс вакцинации.

Российские власти готовятся к новой волне коронавируса в начале 2022 года из-за распространения омикрон-штамма. Всплеск заболеваемости COVID-19 прогнозируется в январе — феврале, и в этот период суточное число заражений может превысить 50 тысяч человек, пишет Reuters.

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расхождение данных об уровне коллективного иммунитета россиян к коронавирусу. В России используются разные методики подсчета, поэтому цифры могут отличаться.

В ноябре 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 71 187 человек в России. Еще в 8 939 случаях он предполагается как основная причина смерти. COVID-19 вызвал смертельные осложнения 1 477 человек, еще в 5 924 случаях инфекция была сопутствующим заболеванием.

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объяснила, почему у некоторых людей после повторных контактов с зараженными нет никаких симптомов и антител. Скорее всего, они носили защитные маски и соблюдали социальную дистанцию. Также были приняты меры, которые не позволили возбудителю закрепиться.

Фото: Максим Платонов

У переболевших COVID-19 может развиться онкологическое заболевание легких и желудочно-кишечного тракта, предупредила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заверил, что подобное явление не будет часто проявляться.

Власти Бали пригрозили депортировать туристов, не соблюдающих ковидные ограничения

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 286 538 148 человек, 5 430 041 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (54 252 612). На второй строчке — Индия (34 838 804), на третьей — Бразилия (22 281 649), на четвертой — Великобритания (12 820 685), на пятой — Россия (10 299 923, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (824 339). За ними следуют Бразилия (619 249), Индия (481 080), Россия (301 791), Мексика (298 944).

В Бразилии запретили учебным заведениям федерального подчинения требовать от сотрудников и учащихся COVID-паспорт для посещения очных занятий. Им предписано только соблюдать санитарные протоколы и предписания Национального совета по образованию.

Правительство Болгарии решило выделить 100 млн левов (около €50 млн) на вакцинацию пенсионеров от коронавируса. Пожилой гражданин начавший или завершивший вакцинацию или привившийся бустерной дозой, получит однократную прибавку в 75 левов (около €37,5) к пенсии.

Фото wikipedia.org

В США в начале 2022 года одобрят применение бустерных доз вакцины от коронавируса Pfizer — BioNTech для подростков от 12 до 15 лет. По данным газеты The New York Times, соответствующее решение примут уже на следующей неделе, 3 января.

В Израиле утвердили введение четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с пониженным иммунитетом. В стране используют препарат американской компании Pfizer. Прививку третьей дозой жителям страны начали делать с конца июля.

Власти провинции Бали пообещали депортировать иностранных туристов за нарушение социальных ограничений в период празднования Нового года. Глава иммиграционной службы провинции Джамарули Манихурук отметил, что за 2021 год власти депортировали около 200 туристов, 7 из них нарушили ограничения, введенные из-за COVID-19.

Татьяна Леухина