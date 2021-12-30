В Кремле прокомментировали расхождение данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России используют различные методики подсчета данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, к подобным данным не следует относиться с точки зрения абсолютной точности, поскольку погрешность неизбежна. Представитель Кремля добавил, что лидер РФ Владимир Путин внимательно относится к тому, какими данными оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Несколько дней назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 56%. В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова назвала иную цифру — 61,1%. По словам президента, необходимым уровнем является 90%.

Диана Жиленкова