Мурашко заявил о росте числа госпитализаций тяжелобольных с COVID-19 в 16 регионах РФ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в 16 регионах страны растет количество госпитализаций тяжелых больных с COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, это говорит о том, что люди поздно обращаются к врачам. Также он добавил, что, исходя из опыта других стран, штамм «омикрон» создает большую нагрузку на стационарные отделения. Больные меньше времени проводят в больницах, но за счет быстрого течения инфекции и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает.

Мурашко призвал россиян вакцинироваться на протяжении праздничных дней, так как это является эффективной защитой против штаммов «дельта» и «омикрон».

Фото: Максим Платонов

На днях Мурашко сообщил, что в России еще не разработано идеальное лекарство от коронавируса, которое можно было бы применять для лечения пациентов на различных этапах заболевания.

Дарья Акимова