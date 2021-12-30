Оперштаб поручил главам регионов обеспечить неукоснительное соблюдение мер безопасности против COVID-19

Главам российских регионов поручили обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а также принять дополнительные меры против распространения COVID-19 и для повышения уровня вакцинации. Об этом заявили в оперштабе.

Руководителям регионов поручили обеспечить формирование резерва коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Оперштаб напомнил, что масочный режим сохраняется на территории всей страны, сообщает информагентство.

Сегодня вице-премьер РТ Лейла Фазлеева заявила, что введенные в Татарстане ограничения сохранятся и после Нового года. В республике медики уже готовятся к приходу штамма коронавируса «омикрон».

Татьяна Леухина