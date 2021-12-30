Оперштаб поручил главам регионов обеспечить неукоснительное соблюдение мер безопасности против COVID-19
Главам российских регионов поручили обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а также принять дополнительные меры против распространения COVID-19 и для повышения уровня вакцинации. Об этом заявили в оперштабе.
Руководителям регионов поручили обеспечить формирование резерва коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом, передает «РИА Новости».
Оперштаб напомнил, что масочный режим сохраняется на территории всей страны, сообщает информагентство.
Сегодня вице-премьер РТ Лейла Фазлеева заявила, что введенные в Татарстане ограничения сохранятся и после Нового года. В республике медики уже готовятся к приходу штамма коронавируса «омикрон».
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