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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 61,8%

15:07, 30.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 61,8%
Фото: Максим Платонов (архив)

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу приблизился к 62%. По состоянию на 30 декабря он оценивается в 61,8%.

По данным на сайте стопокоронавирус.рф, на сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали 78 694 436 россиян. Из них 74 539 609 завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины.

Фото: Максим Платонов

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в стране используют различные методики подсчета данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19. По его словам, к подобным данным не следует относиться с точки зрения абсолютной точности, поскольку погрешность неизбежна.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина

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