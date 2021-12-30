Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 61,8%

Фото: Максим Платонов (архив)

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу приблизился к 62%. По состоянию на 30 декабря он оценивается в 61,8%.

По данным на сайте стопокоронавирус.рф, на сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали 78 694 436 россиян. Из них 74 539 609 завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины.

Фото: Максим Платонов

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в стране используют различные методики подсчета данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19. По его словам, к подобным данным не следует относиться с точки зрения абсолютной точности, поскольку погрешность неизбежна.

Татьяна Демина