Гинцбург заявил, что бокал шампанского в новогоднюю ночь не повлияет на выработку антител после прививки

В новогоднюю ночь один или два бокала шампанского существенно не повлияют на выработку антител к коронавирусу у тех, кто незадолго вакцинировался от COVID-19. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <...> антителам не помешают, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Но злоупотребление алкоголем в целом пагубно влияет на организм. Он ослабляет иммунитет и повышает подверженность заражению COVID-19, отметил ученый.

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Врач-диетолог и член ФМБА Маргарита Королева ранее посоветовала россиянам во время новогоднего застолья употреблять только один напиток.



Татьяна Леухина