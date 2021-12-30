Как пережить новогодние праздники — советы татарстанских врачей

Легкий ужин, закуски и режим дня

С 31 декабря для всех россиян, кроме тех, кто трудится по сменному графику, начнутся традиционные 10-дневные выходные. Обычно этот период становится горячей порой для экстренных служб — МЧС, полиции и медиков. Среди наиболее частых травм, с которыми врачам приходится сталкиваться во время новогодних каникул: переломы конечностей, травмы глаз и ожоги из-за неправильного использования пиротехники, и, конечно, растет число случаев отравления алкоголем — контрафактом или же от чрезмерного его употребления. Особое внимание в эти дни должно уделяться детям — их медики настоятельно рекомендовали не оставлять без родительского присмотра.

Главный совет терапевта — умеренность во всем. Традиционные новогодние и рождественские застолья с обилием жирной или острой пищи могут легко привести к расстройству ЖКТ.

— Мы воспринимаем праздники как возможность поесть. Я призываю этого не делать. Новый год пройдет, а наш организм остается с нами. Поэтому не переедать — это однозначно. Рекомендация на Новый год — легкий ужин в 21.00, и если есть традиция что-то съесть под бой курантов, то это опять-таки должны быть какие-то очень легкие закуски, — такой совет на специальной пресс-конференции дала замглавврача по медицинской части поликлиники №21 Диана Тимеркаева.

Она посоветовала обращать внимание и на своих пожилых родственников, особенно если у них есть хронические заболевания. И в целом не тянуть при критических случаях, сразу обращаться к врачу, тем более что поликлиники будут работать все выходные с 9.00 до 18.00. При симптомах ОРВИ и вовсе лучше остаться дома, избегать общественных мест, вызвать врача. Главные рекомендации терапевта сводятся к следующему:



соблюдать обычный режим дня, избегая ночного образа жизни;

не тратить много времени на просмотр телевизора, исключить обилие гаджетов, особенно для детей, — лучше всего провести время за чтением, играми и творческими занятиями;

больше свежего воздуха — прогулки на лыжах, катание на коньках или санках, финская ходьба;

и, безусловно, правильное питание — стол должен быть без вредных блюд, надо исключить острое, жирное и обилие в рационе алкоголя.

Как раз таки последний пункт в новогодние праздники не соблюдается, что зачастую приводит в токсикологическое отделение, заметила главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

По ее словам, первые пациенты уже начали поступать с началом новогодних корпоративов. Сегодня, подчеркнула спикер, отделение уже переполнено. Ее рекомендация — вовсе отказаться от спиртного на столах. Но если это невозможно сделать, то соблюдать меру и, главное, избегать контрафактного алкоголя. А еще не стоит уповать на легкие спиртные напитки — игристые, шампанское и вино. Они могут легко спровоцировать так называемый запой.

Алкоголь «для согреву» после зимних прогулок тоже не на пользу, а только во вред.

— Мы всегда рекомендуем, если замерзли, горячее питье — типа сладкого крепкого чая либо бульоны, — отметила спикер.

Техника безопасности — для безопасности глаз



Пиротехника — салюты, хлопушки, бенгальские огни и прочие «потехи» — еще один из опасных праздничных факторов.

По опыту предыдущих лет, отметила врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы им. проф. Е.В. Адамюка Софья Булгар, с началом праздников в офтальмологические отделения начинается наплыв пациентов с различными травмами глаз, в том числе и ожогами.

— Сама по себе взрывная волна после использования пиротехники может привести к контузии — легкой, средней, тяжелой степени тяжести. То есть, если это контузия средней степени, человек может получить отслойку сетчатки или кровоизлияние в глаз, что потребует хирургического вмешательства. Если это тяжелая степень — вплоть до нарушения целостности оболочек. И, к сожалению, мы не можем обещать пациенту высокой остроты зрения, — констатирует врач.

Главное правило при использовании пиротехники — соблюдать технику безопасности, надевать очки, и вовсе не стоит бежать к незапустившейся петарде и заглядывать в нее, чтобы выяснить, почему не сработала. Причем пострадать могут не только «взрыватели», но и случайные прохожие.



Беда от бенгальских огней — ожоги не только рук, но и сетчатки глаза. Поэтому с особенной осторожностью и только под присмотром взрослых искрящуюся палочку можно давать в руки детям. А лучше пусть смотрят со стороны.

Бывает и так, что травмы глаз люди получают от удара пробкой от шампанского. Нередко от этого возникает контузия глазного яблока, приводящая к потере зрения.

«Чтобы этот новогодний праздник не стал последним»

Зима и длительные новогодние выходные — пиковый период для травмпунктов. Переломы конечностей, ушибы — это результат невнимательности и беспечности. Поэтому, выходя на улицу, особенно подшофе, стоит избегать заледенелых участков.

На первом месте в эти затяжные выходные — именно уличные травмы, подчеркнул на пресс-конференции врач-травматолог ГКБ №7 Булат Зиатдинов. Также часты обморожения. Определить степень тяжести может только врач, поэтому тянуть с визитом в травмпункт не стоит. Тем более что спазм сосудов на длительный период, вызванный обморожением, может стать причиной патологических процессов в мягких тканях, добавил врач.

Не становится меньше в эти дни и ДТП, заметил спикер. Пробки, гололед, несоблюдение дистанции и скоростного режима, как результат — аварии и различной степени тяжести травмы.

Хотя количество травм, полученных из-за катания на тюбингах, или, как их еще называют, «ватрушках», в Татарстане заметно сократилось, сообщил Булат Зиатдинов. Если в прежние годы в новогодние каникулы был «страшный наплыв» пациентов с переломами и ушибами, то в этом году их намного меньше. Как считает специалист, население наконец услышало врачей и стало более внимательным и осторожным.

Причем, отметил он, страшны и опасны не сами тюбинги, а места катания на них. Избежать травм, порой несовместимых с жизнью, позволят ровные поверхности и отсутствие рядом деревьев и прочих препятствий. Зиатдинов посоветовал средством для катания с горки выбрать ледянки — у них ниже центр тяжести, что позволяет избежать резких опрокидываний.

Вообще, как считает врач-травматолог, в поступках и действиях людей во время новогодних праздников должно быть больше рационализма.

Если человек лет 30 не стоял на коньках, то не стоит сразу бежать на каток и делать кульбиты. Врач-травматолог советует надеть защитные приспособления или прибегнуть к помощи инструктора. То же самое касается и катания на лыжах, особенно на горнолыжных базах.

— Все должно быть умеренно, умеренное количество алкоголя — здесь никуда не денешься: это традиция нашей страны отмечать новогодние праздники. Самое главное, чтобы этот новогодний праздник не стал последним, — подытожил Булат Зиатдинов.

Ангелина Панченко