Врач-диетолог призвала не смешивать алкогольные напитки во время новогоднего застолья

Во время новогоднего застолья стоит употреблять только один алкогольный напиток. С такой рекомендацией выступила врач-диетолог и член ФМБА Маргарита Королева.

По ее словам, при выборе крепкого напитка не нужно снижать градус до конца праздника. Разнообразие алкоголя может усугубить состояние и даже привести к отравлению. Взрослым рекомендуется отдать предпочтение шампанскому, а детям — морсам и компотам, передает «Вечерняя Москва».

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В этом месяце в России предложили изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество. В частности, предлагается возможность купить бутылку шампанского после 22:00—23:00.

Диана Жиленкова