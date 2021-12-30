В Казани установят мемориальную доску бывшему вице-президенту РТ Василию Лихачеву
В Казани установят мемориальную доску бывшему вице-президенту РТ Василию Лихачеву. Табличка появится на фасаде здания по адресу ул. Чехова, 53, сказано в постановлении кабмина РТ.
Текст мемориальной доски будет выполнен на татарском и русском языках:
«В этом доме в 1993—1998 годах жил ученый, дипломат, видный государственный и общественный деятель Российской Федерации и Республики Татарстан Василий Николаевич Лихачев (1952—2019)».
О планах установить мемориальную доску сообщалось в середине декабря. Бывший вице-президент РТ и экс-спикер Госсовета республики Василий Лихачев скончался на 68-м году жизни 8 апреля 2019 года.
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