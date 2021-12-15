В Казани хотят установить мемориальную доску бывшему вице-президенту РТ Василию Лихачеву

В Казани хотят установить мемориальную доску бывшему вице-президенту Татарстана Василию Лихачеву. Проект приказа Минкультуры республики опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С инициативой выступил Госсовет Татарстана. Мемориальную доску предлагается установить на фасаде здания по адресу: ул. Чехова, 53.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Текст таблички будет на двух языках: русском и татарском. На доске будет надпись: «В этом доме в 1993—1998 годах жил ученый, дипломат, видный государственный и общественный деятель Российской Федерации и Республики Татарстан Василий Николаевич Лихачев (1952—2019)».

Бывший вице-президент РТ и экс-спикер Госсовета республики Василий Лихачев скончался на 68-м году жизни 8 апреля 2019 года.

