Бывший вице-президент Татарстана Лихачев скончался в возрасте 67 лет

Бывший вице-президент РТ и экс-спикер Госсовета республики Василий Лихачев скончался на 68-м году жизни. До сентября 2018 года он входил в ЦИК РФ.

О смерти государственного деятеля сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источники.

Напомним, что Василий Лихачев родился в 1952 году в Нижнем Новгороде. Получил юридическое образование в Казанском университете. Он пробился в обком КПСС. В начале 90-х возглавлял Комитет конституционного надзора РТ.

В 1991 — 1998 годах Лихачев являлся вице-президентом Татарстана. Он возглавлял Госсовет республики и являлся заместителем председателя Совета Федерации РФ.

С 1998 по 2003 годы он работал постоянным представителем России в Европейском сообществе в Брюсселе.

В Центризбирком был включен в 2016 году. Однако в сентябре 2018-го покинул комиссию из-за разногласий с Эллой Памфиловой.