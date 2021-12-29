Власти Актанышского района пообещали охранять новый крест на пострадавшей от вандалов могиле

В администрации Актанышского района взяли на себя обязательство охранять новый крест на пострадавшей от вандалов могиле. Об этом заявили в пресс-служба муниципалитета.

Новый крест установили сами родственники усопшего. Глава Актанышского района Энгель Фаттахов встречался с родными Виктора Смирнова. Они приняли решение по урегулированию ситуации. Была создана дорожная карта по организации похоронного дела, информирование населения, чтоб впредь такого не повторялось, передает «Коммерсант».

В пресс-службе администрации района заверили, что случай вандализма на могиле вызвал широкий резонанс среди мусульман и православных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине декабря неизвестные спилили могильный крест на одном из кладбищ в районе. Президент Татарстана Рустам Минниханов вынес строгое предупреждение Энгелю Фаттахову, потребовав от него «тщательного расследования» и наказания виновных в вандализме «по всей строгости закона». С совместным заявлением выступили ДУМ РТ и Татарстанская митрополия. Они осудили действия вандалов и заявили, что после случившегося будут сделаны выводы и приняты меры по недопущению таких инцидентов. А замглавы района Райхан Галимянова ушла в отставку. В Telegram-каналах появилась запись ее разговора с родственницей усопшего. На нем Галимянова объяснила инцидент со спиленным крестом на кладбище желанием сохранить «татарскость».



Татьяна Леухина