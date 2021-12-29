Прокуратура Татарстана проверяет информацию об аварии, из-за которой в поселке Вознесение нет электричества

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об аварии, в результате которой жители казанского поселка Вознесение остались без электричества. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Жители поселка живут без света уже несколько дней. По словам местных жителей, сеть сильно пострадала после неправильной работы электрика.

Прокуратура оценит работу ответственных организаций в части соблюдения требований законодательства об энергоснабжении населения, в том числе сроков устранения аварии на электросетях. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: pxhere.com

В прошлом месяце в Приволжском районе Казани ряд улиц остался без света. Аварийное отключение света произошло в домах на улицах Даурской, Гвардейской, Аделя Кутуя, Братьев Касимовых и др.

Диана Жиленкова