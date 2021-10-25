В Приволжском районе Казани ряд улиц остался без света

В Приволжском районе Казани ряд улиц остался без света. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели, информацию подтвердили и в кол-центре АО «Сетевая компания».

Аварийное отключение света произошло в домах по улицам: Даурская, Гвардейская, Аделя Кутуя, Братьев Касимовых, Зорге, Мавлютова, Сыртлановой. Ориентировочно свет дадут через три часа, сообщили в кол-центре.



Как сообщил «Реальному времени» читатель, без света на 40 минут остались и дома по улице Халева. Электричество отключили и в детском саду, расположенном на этой улице.

Фото: от читателя

В начале октября в нескольких домах Московского района Казани произошло аварийное отключение электричества и водоснабжения.

