Дом Манакова в Казани выставили на продажу за 43 миллиона

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Офисы в объекте культурного наследия

Как стало известно «Реальному времени», в Казани выставили на продажу дом Манакова, расположенный в историческом центре города, на ул. Московской, 42, рядом с Колхозным рынком. Объект оценили в 43 миллиона рублей.

Двухэтажный дом постройки конца XIX — начала XX века внесен в список объектов культурного наследия муниципального значения в августе 2019 года приказом Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Сейчас в историческом здании находятся офисы.

В объявлении о продаже указано, что общая площадь двухэтажного здания, бонусом к которому идет «полноценный цокольный этаж», составляет 492,6 «квадрата». Сам дом находится на земельном участке в 4,17 сотки.

Продавец уверяет, что здание с более чем вековой историей отлично подойдет для ведения бизнеса. Во-первых, дом расположен на первой линии, а значит, его без труда можно найти — он на виду. Во-вторых, рядом находятся остановки общественного транспорта и в целом улица, на которой расположено здание, с высоким пешеходным и автомобильным трафиком.

Продавец уверяет, что здание с более чем вековой историей отлично подойдет для ведения бизнеса. Фото: Максим Платонов

На данный момент, как уверяет автор объявления, площади заняты арендаторами почти полностью. Согласно открытым данным, в доме Манакова сейчас находятся офисы двух производственно-торговых компаний, туристическая фирма. По этому же адресу расположен коворкинг спортивного комплекса КИУ, где в ноябре почтили память хореографа, режиссера, руководителя театра танца университета Mix Style Кабула Амонова.



Происшествий или каких-либо громких скандалов, связанных с домом, в соцсетях и СМИ не обнаружено. С продавцом дома «Реальному времени» связаться не удалось.

Эклектика и подлинные кирпичные стены XIX столетия

Внутри дома, судя по фотографиям, сделан современный ремонт. О том, что здание построено на рубеже XIX—XX веков, напоминает лишь его фасад — подлинные стены из красного кирпича, цветочные и растительные рельефные узоры, полукруглые открытые балконы, окна, декорированные кокошниками, и т.д.

Рядом с домом в свое время были забор и ворота. Напоминает об их существовании на сегодняшний день лишь столбы цилиндрической формы с конусообразным верхом.

По некоторым данным, точная дата постройки исторического здания — 1888 год. Появился дом в Казани благодаря крестьянину Велико-Устюжского уезда Вологодской губернии Д.Н. Манакову.

Надписи на русском и татарском языках гласят, что это объект культурного наследия местного (муниципального) значения. Фото 2gis.com

О времени постройки дома Манакова напоминает специальная табличка, размещенная на фасаде. Надписи на русском и татарском языках гласят, что это объект культурного наследия местного (муниципального) значения. Дом охраняется государством.

Фасад здания, к слову, выполнен в национально-романтическом направлении эклектики. Сам объект называют «своеобразным образцом» жилого дома второй половины XIX столетия.

«Реальное время» направило запрос в Комитет по охране объектов культурного наследия РТ. На момент публикации ответ не поступил. По получении комментария интернет-газета готова его опубликовать.

Гостиница по соседству тоже пошла на продажу

Кроме того, прямо по соседству с домом Манакова, на казанской улице Московской, 40, продается гостиница. К слову, оба объекта по сути представляют собой единое здание, но с разными адресами. Отличаются и их фасады — объект словно разделен на две части — краснокирпичный дом Манакова и покрытый светлой штукатуркой хостел.

Если конкретнее, то продается мансардный этаж площадью 93 «квадрата». Продавец уверяет, что помещение находится в пригодном для проживания состоянии, однако нуждается в косметическом ремонте. По его словам, использовать этаж, на который подняться нужно по отдельной лестнице на улице, можно как просто для проживания, так и для ведения гостиничного бизнеса. Оценили 93 кв. метра в 10,5 миллиона рублей.

Прямо по соседству с домом Манакова, на казанской улице Московской, 40, продается гостиница. Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Объявления о продаже исторических объектов в Казани редкостью назвать нельзя. Время от времени можно встретить предложения купить историческую постройку, приспособленную под бизнес-цели.



Так, например, этой осенью выставили на продажу трехэтажное здание середины XIX века на главной пешеходной улице Казани. Объект, расположенный прямо напротив колокольни Богоявленского собора, оценили дороже, чем дом Манакова, — в 200 миллионов рублей. К слову, это здание, где сейчас находится магазин одежды, относится к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения Казани. Долгое время жителям города он был известен как магазин «Молоко».



Татьяна Демина