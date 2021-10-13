Доходный дом середины XIX века на «казанском Арбате» продают за ненадобностью

Фото: Максим Платонов

Здание оценили почти в 200 миллионов

Как стало известно «Реальному времени», в центре Казани выставили на продажу здание середины XIX века. Трехэтажный дом, расположенный на главной пешеходной улице города, по улице Баумана, 43, оценили почти в 200 миллионов рублей.

В объявлении объект характеризуется как отдельно стоящее коммерческое строение в нежилом фонде в историческом центре Казани. Площадь здания составляет 778 кв. метров. В придачу к нему идет земельный участок в 19 соток. Как сообщили «Реальному времени» в агентстве недвижимости, через которое проходит сделка, дом позапрошлого столетия продается «за ненадобностью».

Продавец заверяет, что расположенное напротив колокольни Богоявленского собора здание подключено к центральному отоплению и централизованной канализации.

Продавец заверяет, что расположенное напротив колокольни Богоявленского собора здание подключено к отоплению и канализации. Фото: Максим Платонов

От доходного дома до магазина масс-маркета

Дом середины XIX столетия, выставленный на продажу, относится к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения Казани. Изначально он был жилым.

В начале прошлого столетия в доме №43 по Баумана, а тогда эта улица именовалось Проломной, принадлежал местному колбаснику Ивану Братухину. В нем же располагались гостиница «Номера Братухина» и небольшой трактир. Иначе говоря, это был доходный дом.

В советское время здание использовалось под коммерческие цели. Казанцам дом 43 на главной пешеходной улице долгое время был известен как магазин «Молоко». На сегодняшний день в нем расположен один из магазинов одежды.

Чем известен дом 43 по Баумана

Каких-либо громких происшествий или скандалов, связанных с 43-м домом на Баумана, в соцсетях и СМИ не мелькает. Однако инциденты все же случались.

Десять лет назад, когда Казань готовилась к проведению Универсиады-2013, городские власти заключали двустороннее соглашение с собственниками объектов, расположенных в историческом центре столицы Татарстана. Последние брали на себя обязательства привести здания в надлежащий вид. Среди тех, кто не шел на уступки и отказывался контактировать, в мэрии Казани называли собственника дома №43 по Баумана. Им указывалось некое ООО «Босфор».

Неприятный инцидент случился мартовским вечером прошлого года. Казанским спасателям поступил звонок — два человека провалились в цокольный этаж дома на Баумана, 43. Однако женщина смогла выбраться самостоятельно до приезда экстренных служб. А вот мужчину пришлось спасать и даже передать медикам скорой помощи.

Дом купца Алексея Маркова. Владелец выставил его на продажу прямо в разгар его реконструкции под гостиницу. Фото: Максим Платонов

Недвижимость на Баумана разлетается

Среди громких сделок с историческими объектами на казанской улице Баумана можно вспомнить историю со зданием на ул. Баумана, 27 — объектом культурного наследия, известным как дом купца Алексея Маркова. Владелец, московское ЗАО «Аллегро-Центр», выставил его на продажу прямо в разгар его реконструкции под гостиницу за 250 миллионов рублей. Реставрация здания в итоге вылилась в судебное разбирательство.

Иногда властям приходилось отбирать исторические здания на Баумана, чтобы сохранить их. Так было с двумя бывшими домами купца Щетинкина, которые планировалось отремонтировать к Универсиаде-2013. Минкульт Татарстана обвинил в бездействии ООО «Дом на Проломной», созданное специально для реставрации объекта исполкомом Казани и сербским инвестором Виданом Михайловичем. Вернуть дома удалось в 2017 году только через суд.



А в первой половине этого года с молотка ушел бизнес-центр «Казанское подворье» на Баумана, 9а — бывшая вотчина «Новой нефтехимии», центральной компании бизнес-империи экс-банкира Роберта Мусина. Торги выиграла казанская компания ООО «Капитал групп». Предложенная цена, 192 миллиона рублей, в два раза меньше, чем стоимость объекта на первых торгах по его продаже в сентябре 2020-го, тогда его выставляли за 398,5 млн рублей.



Татьяна Демина