Умер казанский хореограф-постановщик и режиссер Кабул Амонов

Сегодня умер Кабул Амонов, хореограф-постановщик, режиссер, руководитель театра танца КИУ Mix Style. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте КИУ им. В.Г. Тимирясова.

Кабул Савурович Амонов был членом Международной гуманитарной Академии Европа — Азия (ЮНЕСКО), работал с ведущими хореографическими коллективами республики, много лет руководил театром танца КИУ, выигрывал с ним множество конкурсов — как локального уровня, так и международного. В аккаунте вуза пишут: «Он прошел путь от участника студенческого клуба до величайшего мастера современной хореографии».

Две недели назад стало известно о том, что Кабул Амонов тяжело болен: группа иммерсивного спектакля «Анна Каренина» написала в своем Instagram-аккаунте, что ему предстояло дорогостоящее лечение за границей, и объявила сбор денег.

Начальник управления по воспитательной работе КИУ Руслан Загитов сообщает, что почтить память хореографа можно будет 15 ноября в 11.00 в коворкинге спортивного комплекса КИУ (ул. Московская, д. 42).

Людмила Губаева