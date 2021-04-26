Штабы Навального по всей России, в том числе в Казани, заявили о прекращении работы

Штабы Навального по всей России заявили о прекращении работы в прежнем формате. В том числе об этом заявил и штаб в Казани.

Также все штабы заморозят свои страницы в соцсетях

Сегодня прокуратура попросила суд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)* и штабов Навального до решения по иску об экстремизме. Сначала сообщалось, что суд уже удовлетворил запрос прокуратуры, однако Мосгорсуд это опроверг.

*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами.