Пассажира, выжившего после крушения вертолета в Удмуртии, доставили в больницу
Выжившего в результате экстренной посадки вертолета в Удмуртии пассажира госпитализировали в больницу в Ижевске, сообщает «Коммерсантъ».
Пассажир находится в тяжелом состоянии. Сейчас он стабилен и пришел в сознание.
Ранее сообщалось о смерти одного из членов экипажа.
Вертолет совершил жесткую посадку примерно в 14.00. Перед этим командир судна предупредил о внештатной ситуации. На поиски выдвинулись 60 человек и 20 единиц техники. Воздушное судно принадлежит «Казанскому авиапредприятию».
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