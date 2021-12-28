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Пассажира, выжившего после крушения вертолета в Удмуртии, доставили в больницу

07:51, 28.12.2021
Пассажира, выжившего после крушения вертолета в Удмуртии, доставили в больницу
Фото: realnoevremya.ru

Выжившего в результате экстренной посадки вертолета в Удмуртии пассажира госпитализировали в больницу в Ижевске, сообщает «Коммерсантъ».

Пассажир находится в тяжелом состоянии. Сейчас он стабилен и пришел в сознание.

Ранее сообщалось о смерти одного из членов экипажа.

Фото: realnoevremya.ru

Вертолет совершил жесткую посадку примерно в 14.00. Перед этим командир судна предупредил о внештатной ситуации. На поиски выдвинулись 60 человек и 20 единиц техники. Воздушное судно принадлежит «Казанскому авиапредприятию».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество УдмуртияТатарстан

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