Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, принадлежит «Казанскому авиапредприятию»

Вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, принадлежит «Казанскому авиапредприятию». В 12.00 он вылетел с аэродрома Ижевска, чтобы совершить облет нефтепровода. На борту находились два человека.

По предварительной информации, жесткую посадку он совершил вблизи города примерно в 14.00. Перед этим командир судна сообщил о внештатной ситуации, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

На место происшествия выехали представители ведомства. Они проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

В ГУ МЧС России по Удмуртии рассказали, что сообщение от пилота вертолета поступило в 14.15. К месту происшествия направились спасатели.



Татьяна Демина