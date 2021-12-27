Пилоты вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии, выходят на связь — их ищут 60 человек

В Удмуртии продолжаются поиски вертолета Ми-2 «Казанского авиапредприятия», совершившего жесткую посадку. Его пилоты живы, они выходят на связь.

Поиски ведут 60 человек и 20 единиц техники, наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе два снегохода. К работе привлечены и беспилотные авиационные системы МЧС.

Кроме того, на поиски вертолета из Перми направили Ми-8 с парашютно-десантной группой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, вертолет, совершивший жесткую посадку, в 12.00 вылетел с аэродрома Ижевска, чтобы совершить облет нефтепровода. На борту находились два человека. Перед жесткой посадкой командир судна сообщил о нештатной ситуации.



Татьяна Демина