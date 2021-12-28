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Спасатели нашли вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии

00:23, 28.12.2021
Спасатели нашли вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии
Фото: пресс-служба Приволсжкой транспортной прокуратуры

Спасатели нашли вертолет, который днем совершил жесткую посадку в Удмуртии. Пилот и пассажир выжили, их передали медикам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

Работы по деблокированию проводили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. В транспортной прокуратуре заявили, что данные о состоянии экипажа уточняются.

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Один член экипажа позже умер, второму оказывается вся необходимая помощь, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Вертолет совершил жесткую посадку примерно в 14:00. Перед этим командир судна предупредил о внештатной ситуации. На поиски выдвинулись 60 человек и 20 единиц техники. Воздушное судно принадлежит «Казанскому авиапредприятию».

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