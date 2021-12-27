В Госавтоинспекции Казани рассказали о графике работы подразделений в новогодние праздники
В Госавтоинспекции Казани рассказали о графике работы подразделений в период новогодних праздников.
Так, районные подразделения, расположенные по адресам: ул. Айдарова, 24, ул. Иовлева, 1/9, ул. Хади Такташа, 73 и ул. Мамадышский тракт, 8 будут работать по следующему графику:
— 31 декабря — с 08.00 до 18.00 часов;
— 1, 2, 7, 9 января — выходные праздничные дни, прием граждан осуществляться не будет;
— с 3 по 6 января — с 08.00 до 16.00 часов;
— 8 января — с 08.00 до 12.00.
Отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Управления МВД России по г. Казани (Оренбургский тракт, 5; Тэцевская, 5):
— 31 декабря — с 08.00 до 16.30 часов;
— 1 и 2 января — выходные праздничные дни, прием граждан осуществляться не будет;
— с 3 по 9 января — по графику приема граждан.
Пункты регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Управления МВД России по г. Казани, расположенные в автосалонах:
«КАН-Авто» (Сибирский тракт, 48; Оренбургский тракт, 209б):
— 31 декабря , а также с 3 по 9 января 2022 года — с 10.00 до 18.00 часов;
— 1, 2 января — выходные праздничные дни, прием граждан осуществляться не будет.
«ТТС» (Декабристов, 96; Пр. Победы, 194):
— 31 декабря, а также 5, 6 и 8 января — с 9.00 до 15.00 часов;
— с 1 по 4, а также 7, 9 января — выходные праздничные дни, прием граждан осуществляться не будет.
Пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (пр. Победы, 214):
— с 31 декабря по 4 января, а также 7, 9 января — выходные праздничные дни, прием граждан осуществляться не будет;
— 5, 6 и 8 января 2022 года — с 9.00 до 15.00 часов.
Экзаменационный отдел Управления МВД России по г. Казани (Модельная, 10 и Актайская, 2):
— 31 декабря — с 08.00 до 16.30 часов;
— 1 и 2 января — выходные праздничные дни, прием граждан осуществляться не будет;
— с 3 по 9 января — по графику приема граждан.
Также сегодня в мэрии города рассказали о графике работы медучреждений и общественного транспорта в новогодние праздники.
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