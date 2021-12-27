В новогоднюю ночь общественный транспорт Казани будет работать до полуночи

Фото: Максим Платонов

В Казани 31 декабря общественный транспорт будет работать до полуночи. Свою работу он возобновит 1 января в 7.00. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.

В новогодние праздники, которые продлятся до 9 января, автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по графику выходного дня: с 5.30 до 23.30. Метрополитен будет функционировать с 6.00 до полуночи.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что 7 января к 2.30 будет организована специальная подача 5 автобусов и одного троллейбуса. Горожане смогут добраться до дома с остановочного пункта «Центральный стадион».

Также сегодня в мэрии рассказали о графике работы городских медучреждений в новогодние каникулы. Например, круглосуточно будут работать стационары, родильные дома и гинекологические стационары.

Диана Жиленкова