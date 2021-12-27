В казанской мэрии рассказали о графике работы медучреждений в новогодние праздники

В период с 31 декабря по 9 января в Казани стационары, родильные дома и гинекологические стационары будут работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии города.

Взрослые и детские поликлиники будут работать по субботнему графику 31 декабря, 3, 5 и 8 января, по праздничному и выходному графикам — 1, 2, 7 и 9 января. (взрослые с 9:00 до 17:00 часов, детские с 9:00 до 16:00).

Фото: Максим Платонов

Женские консультации будут функционировать по графику поликлиник. Круглосуточные травматологические пункты будут осуществлять первичный прием пациентов вне зависимости от места проживания.

Взрослые и детские стоматологические поликлиники будут принимать горожан с 9:00 до 15:00. Неотложная помощь будет оказываться по ул.Чернышевского, 10/6. С 31 декабря по 9 января (за исключением 2 января) пациентов будут принимать с 16:00 до 6:00, а 2 января — с 9:00 до 6:00 3 января.

Также сегодня стало известно, что в новогоднюю ночь в Казани не будет работать пункт вакцинации в Городской клинической больнице №7. Он закроется 31 декабря в 20.00 и откроется 1 января в 8.00.

Диана Жиленкова