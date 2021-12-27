В Татарстане с начала 2021 года от отравления угарным газом погибли 16 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 января по 27 декабря 2021 года в Татарстане зарегистрированы 48 случаев отравления угарным газом. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года зафиксировали 33 подобных происшествия.

С начала 2021 года в республике от отравления угарным газом погибли 16 человек, двое из которых дети. Еще 94 татарстанца, включая 34 детей, пострадали, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В 2020-м отравление угарным газом стало причиной смерти всего пяти жителей Татарстана, в том числе одного ребенка. Пострадали в прошлом году 66 человек, включая 25 несовершеннолетних.



Накануне в Казани в квартире дома на улице Шоссейной обнаружили тела женщины 1968 года рождения и мужчины 1973 года рождения с признаками отравления угарным газом. По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).



Татьяна Демина