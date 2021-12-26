Прокуратура Казани начала проверку по факту гибели двух человек

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Кировского района Казани начала проверку по факту гибели двух человек в квартире дома на улице Шоссейной. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сообщение поступило в экстренные службы сегодня в 17:15. В квартире были обнаружены тела женщины 1968 года рождения и мужчины 1973 года рождения с признаками отравления угарным газом. Кроме того, пострадал живущий в соседней квартире мужчина 1994 года рождения. Он был доставлен в больницу.

На место выехал прокурор Кировского района Эльдар Сабиров. Обстоятельства случившегося выясняются. Надзорное ведомство вместе со специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося и проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что прокуратура Приволжского района Казани проводит проверку по факту отравления угарным газом пяти человек в частном доме по ул. Поперечно-Кукушкинской.

Дарья Акимова