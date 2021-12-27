В Казани после гибели двух человек от отравления угарным газом возбудили уголовное дело

Фото: прокуратура РТ

В Казани возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) по факту гибели двух человек в жилом доме на улице Шоссейной. Расследование находится на контроле в прокуратуре. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ведомство вместе с профильными специалистами выясняет причины и обстоятельства происшествия. В частности, будет проверено исполнение законодательства об обеспечении безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера сообщалось, что в квартире дома на улице Шоссейной были обнаружены тела женщины 1968 года рождения и мужчины 1973 года рождения с признаками отравления угарным газом. Также пострадал сосед 1994 года рождения. Его госпитализировали. По факту гибели двух человек казанская прокуратура начала проверку.

Диана Жиленкова