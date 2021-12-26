В Казани на улице Баумана из-за метели обрушились новогодние декорации
В Казани на улице Баумана вчера из-за сильного порывистого ветра и метели поломалась новогодняя декорация. Об этом сообщается в социальных сетях.
Конструкция упала возле колокольни Богоявленского собора. Место огородили лентой.
Новогодние декорации упали вчера и в Альметьевске из-за сильного ветра.
В Казани подобный инцидент происходит не впервые: в январе этого года из-за ветров и сошедшего с крыш снега упала новогодняя инсталляция на перекрестке улиц Баумана и Чернышевского. Она чудом не задела прохожих.
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