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В Казани на улице Баумана из-за метели обрушились новогодние декорации

13:18, 26.12.2021 1
В Казани на улице Баумана из-за метели обрушились новогодние декорации
Фото: соцсети

В Казани на улице Баумана вчера из-за сильного порывистого ветра и метели поломалась новогодняя декорация. Об этом сообщается в социальных сетях.

Конструкция упала возле колокольни Богоявленского собора. Место огородили лентой.

Новогодние декорации упали вчера и в Альметьевске из-за сильного ветра.

В Казани подобный инцидент происходит не впервые: в январе этого года из-за ветров и сошедшего с крыш снега упала новогодняя инсталляция на перекрестке улиц Баумана и Чернышевского. Она чудом не задела прохожих.

ОбществоПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:41
    Ну и? Монтажников к ногтю, а заказчиков к ответу?
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