Метель повалила украшения на площади в Альметьевске и снесла палатку полицейских в Челнах

Метель, которая бушевала в Татарстане всю ночь, нанесла серьезный ущерб городскому хозяйству, замела трассы и привела к нескольким ДТП.

В соцсетях сообщают, например, в Альметьевске на улице Ленина сильный ветер испортил новогодние декорации — повалил набок металлические снежинки. А в Набережных Челнах на площади Азатлык сдуло палатку стражей закона.

В Казани на перекрестке улиц Достоевского и Вишневского вечером перестал работать светофор, и из-за метели собралась серьезная пробка.

А на трассе Казань — Челны рядом с селом Шали в ДТП попали сразу 10 машин. Результат — пробка в обе стороны.

Слабая метель в Татарстане прогнозируется и сегодня, в воскресенье. Днем местами небольшой и умеренный снег, слабая метель.



Людмила Губаева