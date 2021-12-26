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Метель повалила украшения на площади в Альметьевске и снесла палатку полицейских в Челнах

09:58, 26.12.2021
Метель повалила украшения на площади в Альметьевске и снесла палатку полицейских в Челнах
Фото: vk.com/almetyevsk_city

Метель, которая бушевала в Татарстане всю ночь, нанесла серьезный ущерб городскому хозяйству, замела трассы и привела к нескольким ДТП.

В соцсетях сообщают, например, в Альметьевске на улице Ленина сильный ветер испортил новогодние декорации — повалил набок металлические снежинки. А в Набережных Челнах на площади Азатлык сдуло палатку стражей закона.

В Казани на перекрестке улиц Достоевского и Вишневского вечером перестал работать светофор, и из-за метели собралась серьезная пробка.

А на трассе Казань — Челны рядом с селом Шали в ДТП попали сразу 10 машин. Результат — пробка в обе стороны.

Слабая метель в Татарстане прогнозируется и сегодня, в воскресенье. Днем местами небольшой и умеренный снег, слабая метель.

Людмила Губаева
Происшествия Татарстан

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