Эксперты дали прогноз по российскому авторынку на 2022 год

Новые легковые автомобили при благоприятном развитии событий в 2022 году подорожают примерно на 10%, сообщает «Автостат».



При усугублении ситуации на рынке может повториться ситуация 2021 года, характеризующаяся тотальным дефицитом авто и ростом цен. Вернуться к росту рынок может лишь при наличии поставок, соответствующих спросу. По прогнозам, в 2021 году российский авторынок еще может вырасти на 3%, а вот в 2022-м, вероятно, ожидается снижение диапазоном в 5—7%.

Способствовать этому будут продажи и средневзвешенные цены. Во второй половине 2021 года наметился устойчивый тренд на снижение продаж и сильно выросшие средневзвешенные цены. Негативное влияние на рынок оказывают и другие факторы: проблемы с производством и поставками авто, сохранение экономических санкций от США и ЕС, неясность с господдержкой автопрома.

Все ведет к тому, что в 2022-м в экономике будут преобладать стагнационные процессы, и это воспрепятствует восстановлению и росту авторынка.

Фото: realnoevremya.ru

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил о том, что дефицит автомобилей на рынке страны сохранится в первой половине 2022 года.

Маргарита Головатенко