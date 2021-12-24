В России выявили менее 25 тысяч заразившихся коронавирусом впервые с 1 октября

За последние сутки в России выявили 24 703 случая заболевания коронавирусом. Впервые с 1 октября в стране выявили менее 25 000 заразившихся коронавирусом за сутки.

Всего заболевших по стране выявили 10 343 353 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. По данным на 24 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 41 213 человек, всего выздоровевших — 9 180 379 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 998 россиян, показатель менее тысячи человек за сутки наблюдается впервые с 18 октября. Всего от инфекции скончались 302 269 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 25 667 случаях заболевания коронавирусом в России.

Маргарита Головатенко