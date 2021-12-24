В Татарстане за сутки выявили 97 новых случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки выявили 97 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 42 060 случаев COVID-19, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Отмечается снижение заболеваемости на 40%. За декабрь уровень по отношению к ноябрю снизился в 1,8 раза.
10 102 человека остаются под наблюдением, это контактные лица, которые взаимодействовали с зараженными. Всего таких было 186 тысяч.
Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что за сутки выздоровели 170 человек.ОбществоМедицина Татарстан
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