Новости общества

20:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

20:45, 08.12.2021
Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае
Фото: olympic.org

Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае, о таком решении объявил в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Дипломатический бойкот не коснется спортсменов — канадцы по-прежнему смогут участвовать в соревнованиях. Однако на Олимпиаде не будет официальных представителей.

Фото: pixabay.com

В понедельник администрация США решила бойкотировать игры в Пекине зимой 2022 года. На что Китай объявил, что примет меры в ответ.

Следом за США Игры решила бойкотировать Австралия, а после и Великобритания.

Маргарита Головатенко
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также