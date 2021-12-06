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США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае

21:30, 06.12.2021
США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае
Фото: olympic.org

США решили устроить дипломатический бойкот зимней Олимпиады, которая состоится в 2022 году в Пекине.

Бойкот предполагает полное отсутствие официальные лица США на Олимпийских играх. Спортсменов это не коснется — американцы смогут принять участие в соревнованиях.

В последний раз США уже бойкотировали Олимпиаду в Москве в 1980 году. В результате решения 466 американских спортсменов лишились возможности поучаствовать в играх.

Фото: pxhere.com

О возможном решении бойкота Олимпиады американскими властями стало известно сегодня утром.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьСпорт

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