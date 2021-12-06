США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае
США решили устроить дипломатический бойкот зимней Олимпиады, которая состоится в 2022 году в Пекине.
Бойкот предполагает полное отсутствие официальные лица США на Олимпийских играх. Спортсменов это не коснется — американцы смогут принять участие в соревнованиях.
В последний раз США уже бойкотировали Олимпиаду в Москве в 1980 году. В результате решения 466 американских спортсменов лишились возможности поучаствовать в играх.
О возможном решении бойкота Олимпиады американскими властями стало известно сегодня утром.
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