«Ак Барс» обыграл «Барыс»
В «Татнефть Арене» завершился матч между «Ак Барсом» и «Барысом». Победу одержала казанская команда. Встреча завершилась со счетом 5:3.
Шайбами в составе казанской команды отметились Артем Лукоянов, Кирилл Панюков, Дмитрий Юдин, Джордан Уил.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет с командой «Северсталь». Игра пройдет 25 декабря в «Татнефть Арене».
В предыдущий раз «Ак Барс» сыграл с «Трактором», встреча завершилась в пользу казанцев со счетом 5:1. Матч прошел в «Татнефть Арене».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым