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«Ак Барс» обыграл «Барыс»

21:47, 23.12.2021
«Ак Барс» обыграл «Барыс»
Фото: ak-bars.ru

В «Татнефть Арене» завершился матч между «Ак Барсом» и «Барысом». Победу одержала казанская команда. Встреча завершилась со счетом 5:3.

Шайбами в составе казанской команды отметились Артем Лукоянов, Кирилл Панюков, Дмитрий Юдин, Джордан Уил.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с командой «Северсталь». Игра пройдет 25 декабря в «Татнефть Арене».

В предыдущий раз «Ак Барс» сыграл с «Трактором», встреча завершилась в пользу казанцев со счетом 5:1. Матч прошел в «Татнефть Арене».

Диана Жиленкова
СпортХоккей Татарстан

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